По сведениям агентства, еще по меньшей мере пять человек получили травмы

БЕЙРУТ, 14 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва в окрестностях города Идлиб, являющегося административным центром одноименной провинции и расположенного на северо-западе Сирии, увеличилось до четырех. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на Минздрав арабской республики.

По его сведениям, еще по меньшей мере пять человек получили травмы. Ранее телеканал "Аль-Ихбария" приводил данные о двух жертвах и четырех пострадавших.

На месте происшествия работают спасатели и медики, разбор завалов продолжается. Причины и обстоятельства взрыва выясняются.

Согласно данным источников телеканала Syria TV, инцидент произошел на складе, где хранились боеприпасы.