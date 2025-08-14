Авария произошла 14 декабря 2024 года в коттеджном поселке в поселении Сосенское

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Женщину приговорили к 7,5 года заключения за ДТП в Москве, в результате которого погиб ребенок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры к 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима приговорена Наталия Сорокина, совершившая ДТП, в результате которого погиб малолетний мальчик", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что авария произошла 14 декабря прошлого года в коттеджном поселке в поселении Сосенское в Новой Москве. В этот день Сорокина, употребив спиртное, села за руль своего Porsche Cayenne в состоянии сильного алкогольного опьянения. На одной из улиц поселка, превысив разрешенную скорость движения, она снесла два фонарных столба, а потом сбила женщину и мальчика 2015 года рождения и покинула место ДТП. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, где скончался от полученных в результате дорожной аварии телесных повреждений.

"Суд также лишил Сорокину права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 10 месяцев. Автомобиль конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил", - заключили в прокуратуре.