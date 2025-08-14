В нескольких районах Бурятии с 15 августа вводят режим ЧС из-за засухи

Гибель посевов сельскохозяйственных культур произошла на площади 100 га и более

УЛАН-УДЭ, 14 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации вводится на территории нескольких районов Бурятии с 15 августа из-за почвенной засухи и гибели урожая в нескольких районах республики. Распоряжение опубликовано на портале правительства среди нормативных правовых актов.

"Признать сложившуюся обстановку, связанную с почвенной засухой и гибелью урожая, в результате которой на территории муниципальных образований <…> произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более, чрезвычайной ситуацией. Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в документе.

Границами зоны чрезвычайной ситуации определены территории муниципальных образований - Баргузинский, Бичурский муниципальный, Джидинский, Еравнинский, Заиграевский, Иволгинский, Кижингинский, Курумканский, Кяхтинский и Тарбагатайский районы.

Как следует из документа, руководство ликвидацией ЧС возложено на зампредседателя правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Амгалана Дармаева.