В парке "Сказка" отложили запуск аттракциона после инцидента с застрявшими людьми

В пресс-службе парка сообщили, что один из гостей самостоятельно попытался открыть прижимные устройства, обеспечивающие безопасность, из-за чего на нем сработал датчик и автоматически был включен режим безопасности

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Запуск нового аттракциона, ранее запланированный на ближайшие выходные, решено отложить в столичном парке "Сказка", где аттракцион "Кракен" застрял из-за попытки одного из посетителей самостоятельно открыть прижимные устройства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

В соцсетях ранее появилось видео, как в парке на аттракционе "Кракен" застряли люди.

"По результатам проверки, оперативно проведенной инженерами парка, было выявлено, что когда аттракцион отработал цикл в обычном режиме, в конце катания, не дождавшись опускания аттракциона, один из гостей самостоятельно попытался открыть прижимные устройства, обеспечивающие безопасность посетителей, из-за чего на нем сработал датчик и автоматически был включен режим безопасности. Проверка показала, что аттракцион полностью исправен и пригоден для дальнейшей эксплуатации", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на ближайшие выходные было запланировано официальное открытие нового аттракциона "Галактика". Инженеры парка провели детальную проверку его технического состояния, осмотрели все механизмы, включая двигатели, гидравлические системы и электрические цепи. Особое внимание уделено состоянию крепежных элементов, ремней безопасности и других критически важных компонентов. Проведена диагностика с использованием специализированного оборудования, которая позволяет выявить скрытые дефекты и потенциальные проблемы.

После инцидента руководством парка принято решение отложить запуск нового аттракциона для проведения дополнительного тестирования и инструктажа персонала.

Особенностью аттракциона "Галактика" является высота подъема более чем на 15 м и резкий спуск вниз по стометровой трассе со скоростью 13,5 м/с.