По информации правоохранителей, лица, предоставляющие банные услуги, не обеспечили безопасную работу помещения

ЧЕБОКСАРЫ, 14 августа. /ТАСС/. Правоохранители в Чувашии возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в сауне. Об этом сообщает в своем Telegram-канале следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.

"По факту гибели людей в результате пожара в сауне города Чебоксары возбуждено уголовное дело <...> по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 13 августа в помещении одной из саун, где установлена электрическая печь, произошло возгорание. На момент происшествия там находились четыре человека, из них двое умерли от отравления продуктами горения - 21-летняя девушка и 22-летний мужчина. Как полагают правоохранители, лица, предоставляющие банные услуги, не обеспечили безопасную работу помещения.

По делу назначено несолько экспертиз, в том числе судебно-медицинские и пожарно-техническая. Устанавливаются лица, ответственные за соблюдение техники безопасности в сауне.