Женщина, находясь на улице и в подъезде дома, избила свою восьмилетнюю дочь

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Прокуратура и полиция инициировали проверки после публикации видео, где женщина избивает свою восьмилетнюю дочь в Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах областной прокуратуры и ГУ МВД по Московской области.

"Балашихинская городская прокуратура в ходе проверки установит все обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям матери по исполнению ее своих обязанностей по воспитанию ребенка. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - сказали в прокуратуре.

Там добавили, что, по предварительной информации, 13 августа 46-летняя женщина, находясь на улице и в подъезде дома по улице Бояринова в Балашихе, избила свою восьмилетнюю дочь.

В пресс-службе областного главка МВД прокомментировали, что в ходе мониторинга интернета полицейскими выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как женщина наносит удары руками ребенку. "В настоящее время сообщений и заявлений в полицию, в том числе из медицинских учреждений, по данному факту не поступало. Сотрудниками полиции личность правонарушительницы установлена. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - сказали в полиции.