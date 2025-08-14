France Info: во Франции более 12 тыс. домов остались без электричества

На радиостанции причиной отключения электроэнергии назвали грозы, обрушившиеся на центральную и южную части республики

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Более 12 тыс. домов остались без электроэнергии из-за гроз, обрушившихся на центральную и южную части Франции. Об этом сообщила радиостанция France Info.

Отмечается, что речь идет о 7 тыс. домов в департаментах Тарн и Тарн и Гаронна (юг страны), 4 тыс. - в Ньевре и Йонне (центр) и 1,5 тыс. в департаменте Шер (центр).

Упавшими деревьями были блокированы дороги и железнодорожные пути, для их расчистки были задействованы пожарные и муниципальные службы.

Национальная метеорологическая служба Météo-France объявила желтый уровень погодной опасности в связи с грозами в 32 департаментах страны.