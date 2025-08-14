Врачи продолжают бороться за жизнь еще двоих подростков

ЧЕБОКСАРЫ, 14 августа. /ТАСС/. Врачи не смогли спасти двух из четырех подростков, получивших сильные ожоги при пожаре в автоприцепе в Чувашии и доставленных в ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Об этом написала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Алевтина Федорова.

Вечером 8 августа во время движения по Марпосадскому шоссе в Чебоксарах загорелся прицеп автомобиля ВАЗ-2110. По предварительным данным МВД по Чувашии, в нем перевозились канистры с бензином и оборудование для стрижки газонов, при этом в нарушение правил там находились люди, в том числе подростки. В полиции предварительно установили, что водитель заметил возгорание и остановился, а пассажиры сами отсоединили прицеп от машины, в результате чего получили ожоги. 9 августа четверых пострадавших подростков 16-17 лет привезли в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что двое подростков, пострадавших на прошлой неделе в результате возгорания автотранспорта, погибли. <…> Врачи <…> сделали все возможное, но травмы оказались слишком тяжелыми", - написала Федорова.

По ее словам, медицинские работники продолжают бороться за жизнь еще двоих подростков. Федорова выразила соболезнования семье погибших и отметила, что при необходимости им будет оказана помощь и поддержка.

По факту происшествия следственное управление СК РФ по Чувашии продолжает расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ). По версии правоохранителей, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.