Экс-чиновнику дали четыре года колонии за махинации с землей в Калужской области

Мужчина нарушил процедуру проведения официальных торгов по распределению в аренду земельных участков

КАЛУГА, 14 августа. /ТАСС/. Суд в Калужской области приговорил к четырем годам колонии бывшего замглавы администрации сельского поселения Кривское, причастного к незаконному выводу из муниципальной собственности восьми земельных участков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Приговором Боровского районного суда Калужской области обвиняемый признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что мужчина, являясь заместителем главы администрации сельского поселения, нарушил процедуру проведения официальных торгов по распределению в аренду земельных участков. В районные администрации предоставлялись фиктивные документы, что позволило оформить участки на близкого друга и выкупить их по сниженной стоимости, не имея на то законных оснований. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению преступления и мошенничестве.

Всего из муниципальной собственности Малоярославецкого, Дзержинского и Боровского районов были выведены восемь земельных участков общей площадью более 2 га. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Калужской области.