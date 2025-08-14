Игоря Яковлева осудили за жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением

КУРСК, 14 августа. /ТАСС/. Курский областной суд заочно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в колонии строгого режима начальнику СИЗО города Сумы на северо-востоке Украины за жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

"Гражданин Украины Игорь Яковлев совершил два эпизода преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением, запрещенные международным договором РФ). <...> Суд признал Яковлева И. С. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в ИК строгого режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. Приговор вынесен заочно.

Отмечается, что Яковлев, являясь должностным лицом, умышленно допустил в отношении военнопленных и гражданского лица посягательства на физическую неприкосновенность, жестокое обращение, акты насилия, оскорбительное и унижающее обращение, в том числе со стороны СБУ и Национальной гвардии Украины. В настоящее время мужчина находится в федеральном и международном розыске, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.