В департаменте транспорта города сообщили, что нарушительница предъявила карту москвича, которую, однако, не приложила к валидатору при входе в транспорт

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Правоохранители разыскивают мужчину и женщину, повздоривших с контролером в московском автобусе. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В автобусе маршрута №902 контролер выявила женщину, не оплатившую проезд. Нарушительница предъявила карту москвича, которую, однако, не приложила к валидатору при входе в транспорт. Предоставить инспектору документы для оформления административного материала пассажирка отказалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина, который сидел рядом, попытался вырвать служебное оборудование у контролера, а затем ударил ее по голове. После пассажиры покинули автобус и скрылись. "Заявление по этому происшествию уже передано в Следственный комитет РФ, правоохранители разыскивают нарушителей. Проявление агрессии в отношении сотрудников Московского транспорта недопустимо и никогда не остается безнаказанным", - подчеркнули в департаменте.

Там добавили, что прикладывать к валидатору необходимо любой проездной билет, в том числе карту москвича, строго при входе в транспорт, иначе проезд будет считаться неоплаченным и контролер выпишет штраф. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тыс. рублей, за неправомерное использование карты москвича - 4 тыс. рублей.

"Нападение на сотрудников Московского транспорта и грубые высказывания в их адрес расцениваются как "Применение насилия в отношении представителя власти" по ст. 318 УК РФ и "Оскорбление представителя власти" по ст. 319 УК РФ и предусматривают лишение свободы до 10 лет. Каждый подобный случай никогда не остается без внимания правоохранительных органов", - заключили в ведомстве.