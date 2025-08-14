В конфликте участвовало около 20 человек

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Драка произошла между сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и гражданскими в Одессе на территории одной из станций технического обслуживания (СТО) автомобилей при попытке принудительной мобилизации.

Как следует из кадров, снятых камерой наблюдения и размещенных затем в местных пабликах, в конфликте участвовало около 20 человек. На видео одного из гражданских с уже разбитым лицом отвел в сторону сотрудник ТЦК и ударил в живот. Рядом находился еще один военком, но никак не реагировал. Во время драки военкомы также использовали электрошокеры.

Одесский ТЦК в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) прокомментировал инцидент, сообщив, что во время мобилизационных мероприятий один из мужчин пытался скрыться на своем авто, но был остановлен полицией на территории СТО. Позже на СТО военкомы попытались мобилизовать еще и сотрудников станции. Как утверждают в ведомстве, после этого начался конфликт, который, по версии ТЦК, спровоцировали гражданские. Поведение военкомов в ТЦК не прокомментировали.

Однако там отметили, что факт сопротивления задокументирован, лица, участвовавшие в противоправных действиях, установлены. Соответствующие материалы направлены в Службу безопасности Украины для дачи правовой оценки действиям правонарушителей.