В Дагестане директора УК оштрафовали за падение наледи на женщину с ребенком

Сумма штрафа составила 100 тыс. рублей

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Суд в Дагестане признал гендиректора управляющей компаний виновным по делу о падении наледи на женщину с ребенком в Махачкале и назначил ему штраф в 100 тыс. рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"Он признан виновным по "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

Кировский районный суд Махачкалы назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, отметили в надзорном ведомстве.

В суде установлено, что гендиректор "ЖЭУ" №14 своевременно не организовал работы по очистке крыши многоэтажного жилого дома в Махачкале от снега и наледи, что привело к падению льда на женщину и ее внучку. Несчастный случай произошел в начале марта этого года. Сообщалось, что 11-месячная девочка не пострадала, женщина с открытой черепно-мозговой травмой была госпитализирована.