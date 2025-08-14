Пострадавших госпитализировали

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля сбил двух подростков, переходивших дорогу на улице Богдана Хмельницкого в Иванове. Пострадавшие госпитализированы, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В Иванове на улице Богдана Хмельницкого водитель автомашины Chevrolet Aveo совершил наезд на двух подростков, переходивших дорогу. Пешеходы госпитализированы", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, водитель задержан. Устанавливаются обстоятельства ДТП и степень тяжести полученных пешеходами травм. На месте происшествия работают сотрудники полиции.