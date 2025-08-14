Шлейф пепла протянулся на восток-северо-восток

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 8 км зафиксирован на вулкане Ключевской (Ключевская Сопка) на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 8 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 521 км на восток-северо-восток от вулкана", - рассказали ученые.

В сообщении уточняется, что Ключевскому присвоен оранжевый код авиационной опасности. 14 августа ученые сообщили об окончании извержения, однако исполин активизировался вновь.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан активизировался после мощного землетрясения 30 июля.