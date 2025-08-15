Магнитуда сейсмособытия составила 5,1

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали второе за утро ощущаемое землетрясение, которое произошло в районе Курильских островов. Об этом сообщили в филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение произошло в 10:12 по местному времени (02:12 мск) на глубине 10 км в 127 км восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир Сахалинской области. Его магнитуда составила 5,1. Толчки ощутили в Северо-Курильске силой до 2-3 баллов.

Первое землетрясение произошло ранее в пятницу в 113 км юго-восточнее Северо-Курильска, магнитуда сейсмособытия составила 5,3, его могли ощутить жители города силой до 3 баллов.