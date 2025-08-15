В Кемерове после ДТП с 27 автомобилями завели уголовное дело

Авария произошла 25 июня 2025 года

КЕМЕРОВО, 15 августа. /ТАСС/. Дорога на месте ДТП с 27 автомобилями, которое произошло 25 июня в Кемерове, находится в неудовлетворительном состоянии. Возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Ранее в ГУ МВД по региону сообщали, что на спуске у грузового автомобиля отказала тормозная система, в результате чего большегруз совершил столкновение с 26 легковыми автомобилями. По уточненным данным, травмы получили восемь человек, в том числе несовершеннолетний.

"Проведенной органами прокуратуры Кемеровской области проверкой установлено превышение допустимой массы провозимого автомобилем груза, выявлено неудовлетворительное состояние дороги на месте инцидента, в связи с чем руководителям транспортной компании и АО "Кемеровское ДРСУ" внесены представления. Кроме того, прокуратурой установлены ненадлежащее оказание услуг по проведению оценки технического состояния большегруза и выдача документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности, без фактической проверки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме этого, виновника ДТП - водителя грузового транспортного средства - привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 11.23 КоАП РФ (несоблюдение установленных нормативными правовыми актами РФ норм времени управления транспортным средством и отдыха), ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ(управление транспортным средством при наличии неисправностей), ч. 6 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) в виде штрафов.