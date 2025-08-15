Житель Благовещенска пытался убить семью из шести человек из-за пропажи мопеда

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 августа. /ТАСС/. Мужчина, арестованный за покушение на убийство семьи из шести человек в Благовещенске, пошел на преступление из-за пропажи его мопеда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

"По данным следствия, 1 августа 2025 года в ночное время обвиняемый пришел к частному дому в городе Благовещенске, в котором проживает ранее не знакомая ему женщина совместно со своими родителями и несовершеннолетними детьми и постучался в дверь. Женщина в дом незнакомого мужчину не впустила, тогда обвиняемый через входную дверь стал предъявлять ей претензии по поводу того, что ее сын взял у него покататься мопед и потребовал открыть дверь дома. Поскольку о местонахождении мопеда женщине фактически ничего известно не было, она отказалась открывать дом, попросила его уйти и не беспокоить ее семью в ночное время. Злоумышленник разозлился на женщину и решил сжечь дом с семьей из шести человек", - говорится в сообщении.

После ссоры мужчина принес из дома пятилитровую бутылку с бензином, облил входную дверь и поджог ее зажигалкой. Так он лишил возможности находящихся в указанном доме людей выбраться из него. С места преступления он скрылся. На помощь пострадавшим пришел сосед, который вовремя заметил пожар и потушил его.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - п. п. "а", "в", "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении малолетних, с особой жестокостью, общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ - умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем поджога.

Ранее сообщалось, что в отношении подозреваемого 37-летнего жителя Благовещенска была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В подожженном им доме находились трое взрослых и трое детей 2007, 2012 и 2024 годов рождения.