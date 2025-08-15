МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Четверых исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Брянской области поджидал сообщник, который должен был им помочь перейти границу с Украиной и добраться до Киева. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Из показания Шамсидина Фаридуни следует, что до совершения теракта от организатора Сайфулло поступала информация, что после совершения преступления им необходимо ехать в сторону Брянской области, где их встретит человек по имени "Ках-ках", который поможет перейти границу и сопроводит до г. Киева, где они получат вознаграждение. Конкретно ему обещали 1 млн рублей", - говорится в материалах дела. Фаридуни заявил во врем допроса, что настоящего имени сообщника он не знал.