Максим Рындовский отметил, что в числе силовиков, которые ворвались в его квартиру, были как полицейские, так и члены ультраправых формирований, таких как "Азов"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский был подвергнут пыткам и издевательствам со стороны сотрудников правоохранительных органов Украины за призывы прекратить конфликт против России. Об этом ТАСС рассказал сам спортсмен.

"В марте месяце 2022 года [услышал] звонок в дверь, мне [показали] удостоверение полиции украинской. Я открываю дверь, сразу передергивают затвор. Около 10 вооруженных человек, половина из них в балаклавах, в полной амуниции, брониках, по-тяжелому заходят. Попросили убрать сразу собаку. Я закрыл в ванной собаку. Девушку попросил не плакать. И после чего начались избиения: по голове, по корпусу, ногам. Завязали руки за спиной, завязали глаза. Постоянно что-то мне рассказывали про ДНР, про то, что я сепаратист, психологически давили", - рассказал Максим.

Он отметил, что в числе силовиков, которые ворвались в его квартиру, были как полицейские, так и члены ультраправых формирований, таких как "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ - прим. ТАСС). После ареста его отвезли в Подольский районный отдел внутренних дел в Киеве, где продолжили пытки и издевательства.

"Меня доставили в Подольский РОВД. Там началось уже самое интересное. Они начали уже по-настоящему издеваться надо мной. Избивать, бить головой сначала об углы стенки. Потом отбивать мне ноги начали дубинками. Начали бить электрошоком, я терял сознание, они меня переводили в чувства. Продолжали пытать, издеваться", - рассказал он.

Рындовский также добавил, что во время пыток его заставили подписать некие документы, содержания которых он не знал, но вскоре отпустили, после чего он покинул страну и отправился во Францию. Спортсмен также сообщил о намерении подать документы для получения гражданства РФ и выступать на соревнованиях под российским флагом.