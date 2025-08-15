Угроза атаки сохраняется, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев

САМАРА, 15 августа. /ТАСС/. Массовая атака БПЛА на Самарскую область произошла утром в пятницу. Силы ПВО сбили 13 беспилотников.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Федорищев.

"Сегодня рано утром совершена массовая атака БПЛА на Самарскую область. Уничтожено, по предварительным данным, 13 вражеских беспилотников. Работает ПВО и оперативные службы. Угроза сохраняется", - написал он.

Федорищев отметил, что на территории области введен режим "Ковер", воздушное пространство закрыто. Кроме того, для обеспечения безопасности граждан временно ограничена работа мобильного интернета.