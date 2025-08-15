ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Суд решил заключить под стражу на два месяца бывшего министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Валентина Карпенко. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК Приморского края.

В следствии рассказали, что с ноября 2016 по февраль 2020 года, последовательно занимая должности заместителя директора департамента лесного хозяйства Приморского края, директора департамента и министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, Карпенко систематически получал взятки от лесозаготовителей. За деньги он оказывал покровительство, поддерживал в коммерческих спорах и принимал положительные решения по переуступке права аренды лесных участков. Общая сумма взятки составляет свыше 3,5 млн рублей.

"Карпенко задержан следователями регионального СК России и оперативными сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следствие устанавливает личности других причастных к преступлению.