Над Воронежем и двумя районами области уничтожили три дрона

ВОРОНЕЖ, 15 августа. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотников отменили в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он.

По словам губернатора, минувшей ночью дежурными силами ПВО над Воронежем и двумя районами области были обнаружены и уничтожены три БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Также воздушную тревогу отменили в Тамбовской области. "Отбой "Воздушной тревоги" - опасность атаки беспилотных воздушных судов миновала", - говорится в приложении МЧС.