Куратор на момент совершения преступления находился в Дубае

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Курировавший троих обвиняемых в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова объявлен в международный розыск. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Организатор убийства генерала Игоря Кириллова на момент совершения преступления находился в Дубае. Личность его установлена, он объявлен в международный розыск", - сказал собеседник агентства.

По информации собеседника, организатор убийства обратился к Батухану Точиеву с просьбой подыскать для его родственника Ахмаджона Курбонова жилье. Точиев ранее с Курбоновым не был знаком. В интернете Точиев нашел подходящее жилье, получил от куратора денежные средства для оплаты и отправил своего двоюродного брата Рамазана Падиева передать Курбонову ключи. Точиев познакомился с куратором, выходцем из Средней Азии, в 2022 году в колонии общего режима, когда отбывал срок за грабеж. После освобождения они поддерживали приятельские отношения.

17 декабря 2024 года, когда Поликарпов и Кириллов выходили из подъезда, Курбонов дистанционно запустил взрывное устройство, мощность которого составляла примерно 500 г в тротиловом эквиваленте. Оно было установлено на самокате. Военные погибли.

Ранее в СК РФ сообщили, что установлена причастность к совершению теракта Рамазана Падиева и Батухана Точиева. В ноябре они по указанию куратора через интернет арендовали для Курбонова комнату в хостеле в Подмосковье. Планировалось, что он должен был укрыться там после совершения теракта. Денежные средства для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счет Точиева. При этом Падиев лично ездил в данный хocтел, произвел оплату и видеoсъемку внутри пoмещения и внешней oбcтанoвки на меcте, а затем в oднoм из тoргoвых центрoв Мocквы передал Курбoнoву ключи от убежища. Тoчиев в пocледующем oплачивал прoдление аренды кoмнаты. После совершения теракта организатор преступления сообщил Курбонову адрес арендованной для него комнаты и для ориентировки передал изготовленную Падиевым видеозапись. По пути следования в убежище Курбонов был задержан сотрудниками полиции.

По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом жилого дома. При взрыве погибли Кириллов и его помощник. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия и боеприпасов. В Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании исполнителя убийства, им оказался завербованный спецслужбами Украины гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов, которому пообещали вознаграждение в размере $100 тыс. и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза. Установлена также причастность Точиева и Падиева к совершению теракта. Все трое обвиняются в теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). Вину они не признали.