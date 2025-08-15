В Брянской области из-за атаки БПЛА повреждены дом и автомобили

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

БРЯНСК, 15 августа. /ТАСС/. Жилой дом, гараж и два автомобиля повреждены в Брянской области при атаке украинских беспилотников, пострадавших нет.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате атаки беспилотников в поселке Погар повреждены жилой дом, гараж, два гражданских автомобиля <...>. Оперативные и экстренные службы работают на местах", - написал он, отметив, что пострадавших нет.

По словам губернатора, прошедшей ночью над территорией Брянской области силы ПВО Министерства обороны РФ обнаружили и уничтожили четыре вражеских БПЛА самолетного типа.