Возбуждено уголовное дело

БАРНАУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Ребенок 13 лет в Алтайском крае вдохнул пары бензина, а затем облил им 11-летнего друга и поджег. Пострадавший госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В селе Мартовка Хабарского района двое несовершеннолетних мальчиков зашли в домовладение к односельчанину, где нашли канистру с бензином. После того, как 13-летний подросток вдохнул пары бензина, он часть воспламеняющейся жидкости вылил на 11-летнего друга и поджег. С ожогами потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Как сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, прокуратура проводит проверку и контролирует ход расследования уголовного дела.

Сотрудники ПДН также проводят проверку. 13-летнего подростка поставили на профилактический учет, а его мать привлекли к административной ответственности. В ПДН также планируют направить ходатайство в суд о помещении подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних ГУ МВД России по Алтайскому краю.