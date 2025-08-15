Шлейф пепла протянулся на 35 км на северо-восток от вулкана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Выброс пепла на высоту 9 км произошел на вулкане Ключевской (Ключевская Сопка), расположенном в Камчатском крае. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 9 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 35 км на северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вулкану присвоен красный код авиационной опасности. 14 августа ученые сообщили об окончании извержения, однако исполин активизировался вновь.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан активизировался после мощного землетрясения 30 июля.