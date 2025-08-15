Еще пятеро человек пострадали

МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и пятеро, включая ребенка, пострадали в ДТП с микроавтобусом возле поселка Уптар Магаданской области. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Магаданской области.

"Водитель автомобиля "Хонда Интегра" выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом "Ниссан Серена". В результате дорожной аварии в "Ниссане" погибла женщина. Водитель и еще двое пассажиров, в том числе ребенок, получили травмы. В автомобиле "Хонда" пострадали водитель и его пассажирка", - сообщили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все подробности случившегося.