После атаки дрона ВСУ по центру Белгорода пострадали двое мужчин

БЕЛГОРОД, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по центру Белгорода, в результате атаки пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Двое мужчин получили ранения в результате удара беспилотника по центру города. У одного мужчины проникающее ранение живота. Его состояние оценивается как тяжелое. У второго мужчины осколочные ранения ног", - написал он.

По информации главы региона, бригада скорой помощи доставляет пострадавших в областную клиническую больницу, вся необходимая помощь оказывается. На месте атаки повреждено остекление административного здания.

Глава региона добавил, что в городе в результате атак беспилотников выбиты окна в нескольких квартирах трех многоквартирных домов, в двух частных домах повреждены фасады и окна, а также осколками посечены два легковых автомобиля. Кроме того, у еще одного административного здания повреждены остекление и фасад.

"Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы продолжают работать на местах", - добавил Гладков.