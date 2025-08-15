Редактора Ura.ru оставили под стражей

Денис Аллаяров обвиняется в даче взятки бывшему должностному лицу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу на продление ареста редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки бывшему должностному лицу.

Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

"Ленинский районный суд по ходатайству следователя продлил меру пресечения редактору Ura.ru Денису Аллаярову в виде заключения под стражей на 2 месяца, то есть по 4 октября 2025 года. <...> Постановление суда было обжаловано стороной защиты. Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения не нашел оснований для вмешательства в судебный акт первой инстанции. Постановление оставлено без изменения", - говорится в сообщении.