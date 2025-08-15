Как передает телеканал, более 100 человек получили ранения в Джамму и Кашмире после внезапного мощного ливня, который привел к стихийному бедствию

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 60 человек погибли, более 100 получили ранения в Джамму и Кашмире на севере Индии после внезапного мощного ливня, который привел к наводнению. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Ранее сообщалось о 46 погибших.

"60 человек погибли и более 100 получили ранения в результате ливня в Киштваре", - сообщил главный министр штата Джамму и Кашмир Омар Абдулла, выступая на митинге по случаю Дня независимости.

Спасатели продолжают поиски выживших после удара стихии. Удалось спасти 167 человек. 38 человек из числа раненых находятся в тяжелом состоянии. Число погибших может увеличиться.

Внезапный мощный ливень обрушился на район Киштвар Джамму и Кашмира. Больше всего пострадала деревня Чосити. В это время там находились паломники, направлявшиеся в ашрам (духовный центр) Мата Чанди в Гималаях. В Киштаваре разрушены дома и дороги. Проводится эвакуация тех, кто оказался в заблокированных в результате наводнения домах.