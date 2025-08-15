Было похищено золото стоимостью более 7,13 млн рублей

ЧИТА, 15 августа. /ТАСС/. Работнику обогатительной фабрики АО "Ново-Широкинский рудник" вынесли приговор по делу о хищении золота с предприятия на сумму 7,13 млн рублей и незаконном обороте драгметалла. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

"Фигурант, работая концентраторщиком на обогатительной фабрике АО "Ново-Широкинский рудник", осуществлял хищение золотосодержащего концентрата. После окончания вахты, драгоценный металл вывозил и незаконно реализовывал неустановленным лицам. В одной из таких поездок злоумышленник был задержан сотрудниками краевого УФСБ. У него обнаружен золотосодержащий концентрат, содержащий в своем составе химически чистое золото стоимостью более 7,13 млн рублей", - говорится в сообщении.

Газимуро-Заводский районный суд признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов). Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Изъятый драгоценный металл обращен в доход государства.