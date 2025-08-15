Жителя Севастополя обвинили в передаче данных о кораблях и вертолетах Украине

Уголовное дело направлено в суд

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Житель Севастополя обвиняется в госизмене, он фотографировал и передавал украинской стороне места дислокации кораблей и вертолетов, сообщили в прокуратуре региона.

"Установлено, что злоумышленник с июля по сентябрь 2024 года, находясь на территории Севастополя, посредством переписки в интернет-мессенджере WhatsApp был привлечен спецслужбами Вооруженных сил Украины к конфиденциальному сотрудничеству, направленному на сбор и передачу сведений. Реализуя преступный умысел, Дмитрий Мыськов производил фотофиксацию мест размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокации и перемещения вертолетов войск национальной гвардии Российской Федерации, после чего пересылал полученные фотографии представителю ВСУ и получал за это денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина 1980 года рождения обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена), предполагается наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Уголовное дело направлено в суд.

По данным прокуратуры, он был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.