Против него завели уголовное дело

ВОЛГОГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Подозреваемый в жестоком убийстве федерального судьи житель Волгоградской области признал вину, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе допроса подозреваемый признал свою вину", - сообщили в СУ СК РФ по региону.

Вечером в четверг тело судьи нашли с колото-резаными и огнестрельными ранениями недалеко от здания Камышинского городского суда региона. Подозреваемый в убийстве задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).