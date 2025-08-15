Она также признана виновной в подготовке к теракту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жительницу Крыма Алину Грек к 15 годам лишения свободы по статьям о госизмене и подготовке к теракту. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Грек Алины Кирилловны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 (госизмена), ст. 205.3 (прохождение обучения террористической деятельности) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (подготовка теракта) УК РФ. В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в сентябре 2023 года фигурантка вышла на сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины и заявила о желании сотрудничать с ним на конфиденциальной основе за деньги. По заданию куратора женщина приобрела компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств (СЗУ) и намеревалась совершить теракт на железной дороге - поджечь железнодорожный релейный шкаф в Симферопольском районе Республики Крым.

В январе 2024 года Грек в районе села Константиновка Симферопольского района Крыма по инструкции представителя ГУР МОУ подожгла изготовленное устройство и отправила куратору видео. В ответ он подтвердил правильность использования СЗУ, поручил изготовить еще одно и использовать его для поджога релейного шкафа, однако, после изготовления еще одного устройства, 22 января 2024 года фигурантка была задержана.