Еще двое травмированы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Обрушение строительного крана произошло в Севастополе, в результате один человек погиб, еще двое травмированы, сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по городу.

"Сообщение о падении конструкции в районе проспекта Октябрьской Революции поступило в экстренные службы в 10:04. К сожалению, один человек погиб, двое получили травмы", - говорится в сообщении.

На месте работают силы МЧС России и спасательной службы города, а также медицинские бригады.