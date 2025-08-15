Vijesti: в Черногории сохраняется сложная ситуация с лесными пожарами

По информации газеты, прошлой ночью огонь подошел к районам Пипери, Близна, Горня-Радеча, Петровичи, Дайбабская гора и Стиена-Пиперска

БЕЛГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Черногория шестой день подряд борется с масштабными лесными пожарами, наиболее сложная ситуация сложилась в Подгорице и прилегающих районах. Об этом сообщает газета Vijesti.

По информации издания, минувшей ночью огонь подошел к районам Пипери, Близна, Горня-Радеча, Петровичи, Дайбабская гора и Стиена-Пиперска. Пожарным удалось отстоять жилые дома и другие объекты, однако огонь продолжает распространяться. Критическая обстановка сохраняется в районе Диноша, а также в Тополово под Даниловградом.

К тушению пожаров подключены международные силы. Пожарную авиатехнику в Черногорию направили Венгрия, Италия, Сербия, Босния, Чехия и ОАЭ. В борьбе с огнем задействованы армия и добровольцы. Борьбу с огненной стихией осложняют жара, сильный ветер и сложный рельеф местности.

Сообщается, что за последние несколько дней сгорело несколько домов и хозяйственных построек. Эвакуация населения пока не проводилась.