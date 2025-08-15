В Чувашии предпринимателя обвинили в смерти двух подростков

Он стал фигурантом уголовного дела о нарушении правил безопасности

ЧЕБОКСАРЫ, 15 августа. /ТАСС/. Предприниматель в Чувашии стал фигурантом уголовного дела о нарушении правил безопасности, что привело к гибели двух подростков из-за пожара в прицепе. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Чувашской Республике.

Вечером 8 августа в Чебоксарах загорелся прицеп автомобиля ВАЗ-2110. По данным полиции, вместе с канистрами с бензином в нем перевозили несовершеннолетних. В МВД по Чувашии предварительно установили, что пассажиры сами отсоединили прицеп от машины, в результате чего получили ожоги. Четверых пострадавших подростков 16-17 лет привезли в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде, из них двое впоследствии скончались, двое в настоящее время продолжают лечение.

"Индивидуальному предпринимателю из Чебоксар [предъявлено обвинение] в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, бизнесмен заключил договор субподряда по покосу травы в Чебоксарах, однако в нарушение требований трудового законодательства и правил охраны труда допустил к работам пятерых несовершеннолетних. Для покоса использовались бензиновые триммеры, которые имеют опасный производственный фактор из-за наличия легковоспламеняющейся жидкости. Следствие также установило, что подростков не обучили безопасным методам и приемам работ, при этом они трудились в отсутствие контроля и ответственного за соблюдение техники безопасности. Это привело к возгоранию автоприцепа, в котором перевозили емкости с бензином и несовершеннолетних.

Обвиняемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Детали происшествия устанавливаются, в том числе допрашиваются свидетели и назначен ряд экспертиз.