С 12 августа поиски четырех человек велись силами родственников

ЯКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Спасатели вылетели в Кобяйский район Якутии на поиски пропавшей семьи из четырех человек, сообщили в службе спасения республики.

"Сегодня, в 16:00 (10:00 мск) из Якутска на поиски пропавшей в Кобяйском районе семьи вылетела группа спасателей службы спасения Якутии на вертолете "Полярных авиалиний", - говорится в сообщении.

По данным службы спасения, супруги с детьми 2012 и 2019 годов рождения выехали из села Себян-Кюель 9 августа в сторону села Сегян-Кюель на машине "Урал". Их должен был встретить у реки знакомый. Он ждал их 12 августа в условленном месте, но не дождался. Из-за продолжительных дождей в районе поднялся уровень воды в местных реках. С 12 августа поиски велись силами родственников.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, идет процессуальная проверка. Специализированные службы и волонтеры мобилизованы для проведения поисковых мероприятий.