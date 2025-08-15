Главу батальона "Братство" Середюка заочно приговорили к десяти годам

Также суд приговорил националиста Корчинского к пяти годам лишения свободы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно приговорил к лишению свободы граждан Украины 61-летнего Дмитрия Корчинского и главу украинского добровольческого батальона "Братство" 42-летнего Алексея Середюка. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием сети Интернет, с угрозой применения насилия), Середюк также по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти и вражды), сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Установлено, что с февраля по май 2022 года, находясь за пределами Российской Федерации, Корчинский, поддерживая позицию Середюка и соглашаясь с ним, сделал заявление, обращенное к неопределенному кругу лиц, содержащее высказывания, выражающие и формирующие враждебное отношение к русским, а также побуждающие к совершению в отношении них насильственных действий", - отметили в прокуратуре. В мае 2022 года Середюк разместил в интернете и мессенджере видеозаписи их совместных с Корчинским заявлений, содержащих высказывания, возбуждающих ненависть и вражду по отношению к русским, с угрозой применения насилия.

Кроме этого, Середюк разместил в соцсети высказывания, содержащие ложную информацию о якобы противоправных действиях на территориях ДНР и ЛНР.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Середюка к 10 годам лишения свободы, Корчинского - к 5 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.