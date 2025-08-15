В РФ за полгода зарегистрировали более 142 тыс. преступлений через мессенджеры

В МВД предупредили о необходимости соблюдать осторожность при их использовании

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Свыше 142 тыс. преступлений, совершенных с использованием мессенджеров, зарегистрировано в России за шесть месяцев 2025 года. Средства мгновенного обмена сообщениями являются наиболее распространенным инструментом для совершения преступлений, в том числе дистанционных хищений. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"МВД России предупреждает о необходимости соблюдать осторожность при использовании средств мгновенного обмена сообщениями (интернет-мессенджеров). Согласно данным статистики, они являются наиболее распространенным инструментом для совершения преступлений, в том числе дистанционных хищений, - сказали в пресс-центре. - За шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 142 191 преступление, совершенное с использованием (применением) средств мгновенного обмена сообщениями (интернет-мессенджеров)".

В МВД добавили, что мессенджеры активно применяются мошенниками для отправки сообщений и звонков, в том числе по видеосвязи. "Украинские кол-центры предпочитают этот способ связи, так как в отличие от обычных телефонных звонков интернет-подключения сложнее отследить и заблокировать", - добавили в ведомстве.

Кроме того, как отметили в МВД РФ, мессенджеры служат средством вербовки россиян украинскими спецслужбами для совершения различных преступлений.