Сумма взятки составила 100 тыс. рублей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к трем годам и штрафу автоблогера Wengallbi (Ахмед Алиасхабов) за попытку дать взятку в 100 тыс. руб. инспектору ДПC. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

"Суд признал Алиасхабова виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ), ему назначено наказание в виде трех лет колонии и штрафа в 1 млн руб.", - сообщили в надзорном ведомстве.

Вину по уголовному делу Алиасхабов признал.

На Кутузовском проспекте Москвы 26 февраля автомобиль, за рулем которого находился блогер, был остановлен инспектором ДПС. Желая избежать административной ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения, Алиасхабов попытался дать инспектору ДПС взятку в 100 тыс. руб. Деньги он положил между водительским креслом и подлокотником служебного автомобиля. Инспектор ДПС пресек незаконные действия мужчины, отказавшись от получения денег.