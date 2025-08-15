Они погасили долги под угрозой наложения ареста на авто

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Судебные приставы взыскали с двух жителей Москвы алименты на 21 и 17 млн руб. Об этом сообщает в Telegram-канале ФССП России, приведя самые крупные взыскания алиментов с начала 2025 года.

"В Москве взыскана задолженность с двух должников по алиментам в размере 21 и 17 млн руб. Под угрозой наложения ареста на автотранспортные средства оба должника погасили долги", - сообщили в ФССП.

В Ростове-на-Дону на принудительном исполнении приставов находилось исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка. Долг составлял более 4,6 млн руб. Cудебный пристав обратил взыскание на денежные средства на счетах должника, задолженность была полностью взыскана.

В Якутии у местного жителя образовалась задолженность на содержание детей более 2 млн руб. За неуплату алиментов судебный пристав-исполнитель привлек должника к уголовной ответственности. После этого мужчина полностью выплатил долг. Уголовное дело было прекращено.

Еще одно производство о взыскании алиментов на содержание троих детей находилось у якутских судебных приставов. Задолженность составляла более 3,6 млн руб. После наложения ареста на транспортное средство, принадлежащее должнику, он погасил долг.