В Харьковской области принудительно эвакуируют еще одно село

Эвакуацию объявили для семей с детьми

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена в селе Одноробовка Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

"Приняли решение об эвакуации принудительным способом семей с детьми из села Одноробовка Золочевской общины Богодуховского района в связи с ситуацией в сфере безопасности", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее принудительную эвакуацию детей также объявили в 12 населенных пунктах Кондрашовской общины, 4 населенных пунктах Великобурлукской общины, а также в Шевченковской общине. Все три общины относятся к Купянскому району области. Кроме того, эвакуация населения объявлена и в ряде других населенных пунктов региона. При этом Синегубов в июне указал, что при неудовлетворительных темпах эвакуации власти начнут вывозить людей принудительно.

В последнее время местные власти на Украине объявляют об эвакуации довольно часто из-за приближения линии фронта. В населенных пунктах подконтрольной Киеву части ДНР только за последнюю неделю трижды объявляли принудительную эвакуацию семей с детьми - 8, 13 и 14 августа.