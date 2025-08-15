Алану Марзаеву продлена мера пресечения в виде заключения под стражей

УФА, 15 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере против и.о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии Алана Марзаева поступило в Ленинский районный суд Уфы, ему продлена мера пресечения в виде заключения под стражей. Суд по ходатайству прокуратуры республики постановил направить уголовное дело в Шестой кассационный суд общей юрисдикции для изменения территориальной подсудности, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

"Судом вынесено постановление о продлении обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражей сроком до 6 ноября, а также ареста, наложенного на имущество свидетелей. Также судом постановлено направить уголовное дело в Шестой кассационный суд общей юрисдикции для разрешения ходатайства прокуратуры Республики Башкортостан об изменении территориальной подсудности уголовного дела", - говорится в сообщении.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным СК, он получил взятку в 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании, пообещав покровительствовать коммерческой деятельности и обеспечивать заключение госконтрактов на строительство автомобильных дорог. Он был взят под стражу в сентябре 2024 года.