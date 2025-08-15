Экс-главу управления Ростехнадзора в Крыму осудили за взятку

Он приговорен к шести годам колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Бывший руководитель межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и городу Севастополю приговорен к шести годам колонии за взятку в виде элитной квартиры на морском побережье, сообщили в прокуратуре региона.

Ранее в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю сообщали, что, будучи главой управления, мужчина помог ускорить технологическое присоединение к электросетям для элитного дома, возводимого в поселке Гурзуф на черноморском побережье. Взамен он потребовал двухуровневую квартиру в этом же доме, которую в последующем самостоятельно выбрал, зарегистрировав право собственности на тещу. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ, в апреле 2023 года фигурант дела был уволен с поста главы управления Ростехнадзора.

"Осужденному предстоит отбывать шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 11 млн 580 тыс. рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что стоимость квартиры была оценена в 5,7 млн рублей.

По данным прокуратуры, мужчина признан виновным в получении взятки в особо крупном размере Ялтинским городским судом. За этим последовало обращение в Верховный Суд Республики Крым как в апелляционную инстанцию. Однако и республиканский суд согласился с позицией государственного обвинителя, оставив назначенное наказание в силе.

"[Осужденный] лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и хозяйственно-бытовых функций в органах государственной власти и местного самоуправления, сроком на 5 лет. Квартира, полученная в качестве взятки, конфискована", - добавили в прокуратуре.