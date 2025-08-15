Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы

НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске назначил девять лет лишения свободы 28-летнему жителю Узбекистана Мансурбеку Сайфуддинову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"В суде установлено, что обвиняемый с целью финансирования международной организации, признанной на территории РФ террористической, перевел денежные средства на счет своего знакомого для дальнейшего предоставления их участнику данной организации", - говорится в сообщении.

Преступную деятельность Сайфуддинова пресекли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. Суд приговорил Сайфуддинова к 9 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 350 тыс. рублей.