Представители городского здравоохранения связывают распространение заболевания с заражением воды в градирнях

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Число умерших от легионеллеза в Нью-Йорке достигло 4 человек. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

По их информации, в четверг в городе был зафиксирован четвертый случай летального исхода этого заболевания. Всего с 25 июля, когда началась вспышка "болезни легионеров" в Нью-Йорке, заразилось 99 человек, 17 заболевших были госпитализированы.

Представители городского здравоохранения связывают распространение легионеллеза с заражением воды в градирнях - специальных устройствах для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха. Вызывающие легионеллез бактерии были обнаружены в 12 таких сооружениях.

Легионеллез - это форма пневмонии, вызываемая бактериями из рода Legionella, которые размножаются в теплой воде. Легионеллез развивается в водопроводных системах и установках, создающих благоприятные условия для роста бактерий, - в градирнях, джакузи, гидромассажных ваннах, увлажнителях воздуха, бойлерах и испарительных конденсаторах в крупных системах кондиционирования воздуха. Заразиться можно, например, при вдыхании водяного пара, при этом передача от человека к человеку невозможна.