В Уфе предпринимателя обвинили в хищении бюджетных денег

По данным СК, женщина в сговоре с задержанным ранее директором концертного зала "Башкортостан" заключила госконтракт по завышенным ценам на сумму более 33 млн рублей

УФА, 15 августа. /ТАСС/. Обвинение в хищении бюджетных денежных средств при организации конкурса песни "Время героев" предъявлено 45-летней предпринимательнице в Уфе. Она в сговоре с задержанным ранее директором государственного концертного зала "Башкортостан" заключила госконтракт по завышенным ценам на сумму более 33 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Предъявлено обвинение индивидуальному предпринимателю в присвоении и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Фигурантка задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. По версии следствия, в 2023 году обвиняемая, находясь в преступном сговоре с директором концертного зала "Башкортостан", без прохождения конкурсных процедур заключила с последним госконтракт по завышенной стоимости на подготовку концертной площадки для культурно-массового мероприятия на общую сумму более 33 млн рублей", - говорится в сообщении.

После она изготовила счета за якобы оказанные услуги, которые были подписаны директором концертного зала без фактической проверки оказанных услуг и оплачены. Как сообщили в МВД, были организованы масштабные оперативно-следственные мероприятия совместно с управлениями ФСБ и СК РФ по региону при силовой поддержке Росгвардии. Так, проведены 17 обысков в жилых помещениях сотрудников и руководства организации, а также в офисах возможных аффилированных юридических лиц.

Директор концертного зала "Башкортостан", народный артист Башкирии Вильдан Яруллин был задержан в мае за превышение должностных полномочий. Кроме завышения стоимости госконтракта, по версии следствия, он давал указания о незаконном начислении повышенной материальной помощи подчиненным, часть которой требовал передать ему. Таким образом он получил не менее 200 тыс. рублей.