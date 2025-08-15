Он получил 12 лет лишения свободы

САМАРА, 15 августа. /ТАСС/. Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за поджог военно-транспортного вертолета и распределительного щита телекоммуникационной вышки. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Провозглашен приговор в отношении С., признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта в составе организованной группы) и п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба, в составе организованной группы)", - сказано в сообщении.

Суд установил, что в июле 2024 года фигурант в составе организованной группы поджег распределительный щит телекоммуникационной вышки. Через день также в составе организованной группы он поджег военно-транспортный вертолет Ми-8 МТ. Оба преступления привели к значительному имущественному ущербу, а также создали опасность для людей.

Согласно приговору суда, виновный будет лишен свободы на 12 лет, из которых первые три года проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.